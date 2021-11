23.25 Lega, ok unanime a linea Salvini "Il Consiglio Federale ha votato all' unanimità la condivisione della linea politica affidando mandato pieno al segretario Salvini sulla via della Lega nazionale". Così una nota del partito al termine della riunione alla Camera durata quasi 5 ore. E Giorgetti: "Salvini ha ascoltato tutti, anch'io ho espresso le mie idee. La Lega è una, è la casa di tutti noi e Salvini ne è il segretario. Saprà fare sintesi, porterà avanti la linea".Chia- rito con Salvini? "Non c'era nulla da chiarire", ha risposto ai cronisti.