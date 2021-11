17.35 Covid, 5.822 nuovi contagi e 26 decessi Calo della curva epidemica in Italia. Sono 5.822 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 6.764 i preceden- ti, a fronte di 434.771 tamponi proces- sati (-56mila). Il tasso di positività scende all'1,3% (-1%). Scende anche il numero dei decessi, 26 in un giorno, sabato 31, per un totale di 132.391. Salgono i ricoveri ordinari,+42,e di 6 unità le terapie intensive, con 26 in- gressi del giorno. In Campania +780, in Lombardia +715, in Veneto +708.