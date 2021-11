12.30 Marche,Friuli VG sopra soglia intensive Ricoveri in terapia intensiva per Covid sopra la soglia del 10% in Friuli Vene- zia-Giulia e nelle Marche. E' quanto emerge dall'aggiornamento di Agenas. In Fvg i ricoveri in intensiva sono al- l'11% (+1%). Stessa percentuale, con dato invariato, nelle Marche. La pro- vincia di Bolzano verso la soglia di allerta per i reparti. A livello nazio- nale si registra un aumento dei ricove- ri in intensiva, che toccano il 5%; stabili al 6% quelli in area non criti- ca. A Trieste รจ salito a oltre 200 casi il focolaio legato alle proteste.