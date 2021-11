21.48 Ocean Viking in rotta verso Augusta Il porto di Augusta è quello verso il quale si sta dirigendo la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterraneé con a bordo 306 migranti tratti in salvo dopo un naufragio. Il porto è stato as- segnato dal Viminale di concerto con la Guardia Costiera. La nave ha navigato per giorni a largo di Lampedusa, ma da alcune ore si trova nei pressi della costa sudorientale della Sicilia. Una forte tempesta sta per abbattersi su quel tratto di mare e data la grave situazione a bordo è ar- rivata l'autorizzazione allo sbarco.