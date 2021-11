23.00 Cop26, accordo Usa-Cina: agiremo subito Gli Stati Uniti e la Cina hanno richia- mato l'accordo sul clima del 17 aprile del 2021 e hanno confermato di essere "impegnati nella sua effettiva attua- zione". Lo si legge nell'accordo sanci- to a Glasgow nell'ambito di Cop26. I due paesi che producono più inquina- mento nel mondo hanno promesso di tor- nare a incontrarsi in un vertice bila- terale sul clima nella prima metà del 2022. Washington e Pechino vogliono ri- lanciare l'attuazione degli accordi di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2 gradi.