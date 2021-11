17.50 Covid, 8.569 nuovi contagi e 67 decessi Ancora in salita i contagi Covid in Italia: sono 8.569 nelle ultime 24 ore, 7.891 i precedenti, a fronte però di 595mila tamponi processati (+100mila). Il tasso di positività scende all'1,4% (-0,2%). Ancora 67 decessi, 60 i precedenti. Crescono di 62 unità i ricoveri ordina- ri, in calo (-1) le intensive, con 37 ingressi del giorno. In Veneto 1.077 casi, Lombardia 1.066 e in Campania 959.