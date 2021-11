20.07 Covid, mappa Ecdc 3 Regioni in rosso La Calabria,le Marche,il Friuli-VG e la provincia di Bolzano, sono segnalate in rosso nella mappa sulla diffusione del Covid elaborata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Le Regioni in verde, cioè al più basso livello di rischio,sono il Molise, la Sardegna e la Valle d'Aosta. Il resto d'Italia si trova in zona gialla. La situazione italiana è paragonabile a quella di Francia e Spagna, mentre sol- tanto il Portogallo va meglio. La si- tuazione è peggiore nel resto d'Europa.