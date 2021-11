10.19 Mattarella: Costruire pace nelle menti "Il multilateralismo, nato dalle ceneri di 2 guerre mondiali come nuovo metodo per condurre gli affari internazionali in spirito di pace è (...)l'unico stru- mento efficace per affrontare le sfide del presente e porre le basi per un futuro più giusto, equo e sostenibile". Così il capo dello Stato, Mattarella, per il 75° anniversario dell'Unesco. "Gli assi portanti del mandato affidato dalla comunità internazionale all'Une- sco -istruzione,scienza,cultura,comuni- cazione e informazione- sono estrema- mente attuali", scrive il presidente.