15.52 Gentiloni:da Ue 1mld per vaccini Africa "Nel mese di luglio ci fu il vertice globale sulla salute organizzato dal G20 e dalla Commissione Ue, e la presi- dente von Der Leyen promise 100 milioni di vaccini per l'Africa.In realtà , pos- siamo annunciare che saranno 200 mln". Lo ha detto il Commissario Ue all'Eco- nomia Gentiloni,al meeting Cuamm a Pa- dova aggiungendo che la Commissione "ha messo un miliardo di euro" per la pro- duzione di vaccini anti-Covid e che si "lavora su 3 hub in Senegal,Sudafrica e Ruanda".Infine, ha ricordato che "l'A- frica importa il 90% dei propri vaccini