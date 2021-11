7.00 Maltempo, è allerta in sette Regioni Prosegue il maltempo che da ieri inve- ste molte aree della Penisola,attraver- sata dal ciclone mediterraneo "Blas". Allerta arancione per Sardegna e Basi- licata, gialla per Calabria,Lazio, Lom- bardia,Piemonte,Puglia,Sicilia,Toscana. Ieri la bomba d'acqua in Sardegna, dove un 80enne è morto travolto da acqua e fango mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino. Il maltempo ha flagellato anche Calabria,Sicilia,Liguria, Toscana e Salento. Stop alla circolazione fer- roviaria per una frana fra Porretta e Pracchia, sulla linea Porretta-Pistoia.