17.58 Salgono ancora casi,7.598, e vittime,74 Risale la curva pandemica in Italia. Sono 7.698 i nuovi positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, 5.144 i pre- cedenti, a fronte però di un numero al- to di tamponi 684mila (+440mila). Il tasso di positività si dimezza all'1,1% In aumento i decessi, 74 rispetto ai 44 di lunedì, 132.893 da inizio pandemia. Continua anche l'incremento dei ricove- ri (+162) e delle intensive (+6), con 41 ingressi del giorno. In Lombardia 1.409 nuovi casi, in Vene- to 1.278 e nel Lazio 827.