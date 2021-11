12.12 Maltempo, allerta Sicilia e Sardegna Ancora piogge e temporali su isole mag- giori e sud Italia. Allerta arancione oggi su Sicilia e Sardegna. Gialla in- vece su Marche, Abruzzo, Campania, Ba- silicata, Puglia e Calabria. E dopo le esondazioni di ieri in Sici- lia, e i nubifragi in Sardegna, questa notte sono esondati torrenti anche nelle Marche,a Ponte Sasso di Fano (Pe- saro Urbino)causando allagamenti di a- bitazioni ed evacuazioni di famiglie. Sulla statale 16 Adriatica l'acqua ha raggiunto i 70 centimetri causando ral- lentamenti e blocco di auto.