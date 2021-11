16.00 Friuli,intensive al 14% oltre la soglia A livello nazionale sono stabili e lon- tani dalla soglia di allerta i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti or- dinari di pazienti Covid, rispettiva- mente al 5% e al 7%. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas. La Regione su cui pesa di più l'impatto della nuova ondata è il Friuli Venezia Giulia, dove sono al 14% le terapie in- tensive occupate da pazienti Covid (ol- tre la soglia del 10%) e al 13% l'occu- pazione di posti in reparto.