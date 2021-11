22.47 Mafia, Dda chiede 30 rinvii a giudizio La maxi inchiesta antimafia "Xydi", che ha confermato la leadership criminale in Sicilia del superlatitante Matteo Messina Denaro, approda in aula per l'udienza preliminare: la Dda, nelle scorse ore, ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di trenta indagati. L'operazione del Ros,il 2 febbraio,col- pì al cuore il mandamento di Canicattì, che sarebbe stato gestito da Giancarlo Buggea e dalla compagna,l'avvocato An- gela Porcello.Indagato anche un ispet- tore di polizia di Canicattì,che avreb- be fatto da talpa per il mandamento.