15.52 Costa,per ora nessuna regione in giallo Nessuna zona rischia il giallo dalla prossima settimana."Dai dati al momento la situazione è sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti". Così il sottosegretario alla Salute, Costa. "Quelle più a rischio? Friuli, Veneto, e Marche vanno un po' attenzionate", dice. "La zona gialla-ricorda-a livello di restrizioni, ha solo l'uso della ma- scherina all'aperto", ricorda."Qualora qualche Regione dovesse diventare aran- cione,con chiusura ristoranti di sera, valuteremo se tenere aperte attività solo per chi si è vaccinato".