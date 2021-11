17.27 Covid, 10.638 nuovi casi e 69 decessi Sono 10.638 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, 10.172 i precedenti, a fronte di 625.774 tamponi processati (+90mila). Il tasso di positività scen- de leggermente dall'1,9% all'1,7%. Sono invece 69 le vittime in un giorno, 72 mercoledì, per un totale di 133.034. Crescono i ricoveri in intensiva, +17 con 55 ingressi del giorno; 28 in più nei reparti ordinari. In Lombardia 1.705 casi, Veneto 1.603 e nel Lazio 1.089.