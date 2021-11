18.10 Rianimatori: tenuta intensive a rischio Allarme degli anestesisti sulla tenuta delle terapie intensive."Attualmente la situazione è allarmante in Friuli Vene- zia Giulia,occupate oltre la soglia del 10%,e a Bolzano.Situazione preoccupante anche in Veneto", sottolinea il presi- dente dell'Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri, Vergallo. In un mese e mezzo, il quadro potrebbe diventare drammatico in tutto il Paese, "se non si applicherà in modo stringen- te il Green pass e non s'incentiveranno le terze dosi",aggiunge. Chiede di por- tare a 6 mesi la durata del Green pass.