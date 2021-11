7.00 Tokyo,stimoli economia per 430 Mld euro Il Giappone, terza economia più impor- tante del mondo, è pronto a rilanciare la sua crescita con l'adozione di un pacchetto di stimoli record da 56 tri- lioni di yen, pari a 430 miliardi euro. Lo ha fatto sapere il primo ministro Fumio Kishida parlando in tv. Le misure, studiate per contrastare l'impatto recessivo causato dalla pan- demia da Covid-19, dovrebbero essere approvate a breve e sono sufficienti "per rassicurare il popolo giapponese e dargli speranza", ha affermato il primo ministro nipponico.