7.58 Cina declassa relazioni con Lituania La Cina ha ufficialmente declassato le relazioni diplomatiche con la Lituania al rango di"incarichi d'affari"per pro- testa dopo che Taiwan ha stabilito di fatto un'ambasciata a Vilnius.Una deci- sione-spiega il ministero degli Esteri in una nota- presa "per salvaguardare la sovranità della Cina e gli standard di base delle relazioni internazionali" La Lituania,"rammaricata" per la deci- sione, "riafferma la sua adesione alla politica 'una Cina',ma riafferma il di- ritto di espandere la sua cooperazione con Taiwan.