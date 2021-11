22.13 Fedriga: no a restrizioni per vaccinati "Proponiamo al governo di scegliere nel breve tempo possibile misure per favo- rire le vaccinazioni garantendo, in ca- so di passaggi di zona, la possibilità di superare restrizioni per chi è vac- cinato.Anche per dare certezze a risto- ratori e albergatori e per coinvincere gli indecisi". Lo ha detto Fedriga,pre- sidente del Friuli Venezia-Giulia e della conferenza delle Regioni. "L'alternativa è chiudere per tutti a prescindere. Non parliamo di escludere qualcuno, ma chi ha una minore propen- sione al rischio ospedalizzazione".