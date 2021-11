12.43 Agenas: in 8 Regioni più ricoveri Covid Cresce in 8 Regioni e Province autonome la percentuale di posti in reparto oc- cupati da pazienti Covid con sintomi. Si tratta di Calabria (al 7%), Marche (10%), Puglia (4%), Piemonte (5%), To- scana (8%), Umbria (7%), Sardegna (6%) e Bolzano (9%). Sono i dati del monito- raggio Agenas. In altre 6 Regioni sale la percentuale di letti Covid nelle terapie intensive: Basilicata (al 2%),Lombardia (all'11%), Veneto (6%), Piemonte (6%), Sicilia (al 10%) e Trento (10%). Stabile Friuli Ve- nezia Giulia, ma livelli oltre soglia.