10.15 Natale, Super Pass salva 14,1 mld spesa Un Natale normale e il Super Green Pass salvano 14,1 miliardi di spesa delle famiglie in regali, turismo e cibo e svaghi. E' quanto sostiene l'analisi Coldiretti sugli effetti della stretta varata dal Consiglio dei ministri. Secondo Coldiretti si tratta di un pas- so importante per sostenere la ripresa in atto, evitando di fermare economia e lavoro. La quota maggiore di spesa รจ destinata ai regali (40%), seguiti da cibo (28%), viaggi (19%) e intratteni- mento, dal cinema al teatro (11%).