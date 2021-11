10.30 Gimbe:+27% nuovi casi Covid in 7 giorni Da 5 settimane i nuovi casi Covid sono in crescita. Negli ultimi 7 giorni, nei dati di Gimbe, l'incremento è del 27%, pari a 69.060 nuovi contagi. I decessi segnano +8.7% (437 da 402). Ricoveri in reparto +15,8%, in Intensiva +16,4%. Solo in Basilicata i casi non sono au- mentati. In 18 province si contano più di 150 casi su centomila abitanti. Ol- tre quella soglia,commenta il presiden- te Cartabellotta, "gli amministratori devono verificare e decidere eventuali restrizioni mirate". Stabile il numero di nuovi vaccinati,richiami in ritardo.