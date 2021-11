14.40 Covid, nessun Paese Ue è in zona verde Nessun Paese europeo è in verde, nella mappa Ecdc, il Centro Ue per il con- trollo e la prevenzione sanitaria. Italia quasi tutta in giallo, ma la Provincia autonoma di Bolzano è in ros- so scuro e sono in rosso quella di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Liguria, Marche e Lazio. A livello europeo, sono in rosso scuro i Paesi baltici, Benelux e Irlanda. In rosso Spagna, Francia, Svezia e Porto- gallo.