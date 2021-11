22.42 Serie A, 14° turno: Napoli-Lazio 4-0 L'ex Sarri paga dazio al 'Maradona', il Napoli travolge la Lazio 4-0 e scappa via in classifica: +3 sul Milan. Onda partenopea in avvio: stoccata vin- cente di Zielinski da centro area (7'), splendido raddoppio di Mertens con fin- ta su Patric e destro a giro imparabile (10').Poi tre occasioni per i biancoce- sti:Ospina ferma Immobile e soprattutto Luis Alberto, la traversa dice no ad A- cerbi. Al 29 è tris,firmato ancora Mer- tens,stavolta con una spettacolare con- clusione. Ripresa. Reina vola su Mario Rui,poker Fabian Ruiz di sinistro (85')