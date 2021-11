16.40 Molestata in diretta, indagato l'autore E' stato individuato il molestatore della giornalista in diretta tv. E' un tifoso della Fiorentina di 45 anni, residente in provincia di Ancona. La procura di Firenze ha aperto un fasci- colo a suo carico. Ipotesi di reato: molestie e violenza sessuale. Greta Baccaglia, giornalista di Toscana Tv palpeggiata in diretta mentre lavo- rava fuori lo stadio di Empoli, ha pre- sentato la denuncia-querela.Ha ricevuto messaggi di solidarietà. "Ma quante ra- gazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio assoluto?"ha detto.