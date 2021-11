21.12 Biden: Omicron preoccupa ma no panico La nuova variante Omicron "è motivo di preoccupazione ma non di panico.Abbiamo i migliori vaccini al mondo, i migliori scienziati, stiamo imparando ogni sin- golo giorno e combatteremo la variante con azioni basate sulla scelta e infor- mate e con rapidità, non con caos e confusione". Così il presidente Biden, invitando nuovamente i cittadini statunitensi a vaccinarsi. E ha annunciato che giovedì presenterà una nuova strategia di con- trasto che non prevederà "lockdown o restrizioni".Pronti aggiornare vaccini.