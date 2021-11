21.42 Sindacati:"no a misure fiscali Governo" "La mobilitazione sindacale deve prose- guire", queste le parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro con il ministro dell'economia Daniele Franco sulle mi- sure fiscali della manovra economica. Cgil, Cisl e Uil valutano sbagliata una manovra che non ha fra le sue priorità la riduzione della tassazione per i redditi più bassi. "Gli 8 miliardi devono andare tutti ai lavoratori e ai pensionati" ribadisce Landini. Al mo- mento non sono previsti altri incontri fra Governo e sindacati.