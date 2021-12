23.00 Casa Bianca: "Pronti a sfida Omicron" "Noi siamo pronti a rispondere alla sfida della variante Omicron con la scienza e rapidamente". Queste le paro- le del coordinatore della Casa Bianca per la risposta al Covid, Jeff Zients. Affermando che i vaccini esistenti for- niscono una certa protezione contro la forma grave di Omicron, Zients ribadi- sce l'appello agli adulti a fare la terza dose. Frattanto in California รจ stato identificato il primo caso negli Stati Uniti di Covid-19 della variante Omicron. E' una persona tornata dal Sudafrica negli Usa il 22 novembre.