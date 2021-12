10.47 Covid: Provincia Bolzano, incidenza 645 Nel monitoraggio settimanale sul Covid la Provincia autonoma di Bolzano segna l'incidenza più alta: 645,7 contagi per 100mila abitanti. Dietro, a distanza, Friuli-Venezia Giulia con 336,3 casi, Veneto con 317,1 e Valle d'Aosta con 309,1 rispetto al 155 nazionale. Ancora Bolzano e Friuli V.Giulia oltre la soglia di occupazione in Intensiva, rispettivamente a 17.5 e 14,9%. Poi Marche (12%) e Veneto. In reparto la Valle d'Aosta è al 28,3%, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (23%) e dalla Provincia autonoma di Bolzano (19,8%).