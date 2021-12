19.13 Draghi: Pnrr per ridurre disuguaglianze "Il Pnrr è un'occasione storica per rendere l'industria e l'economia più innovative e sostenibili ed è un'oppor- tunità straordinaria per ridurre le di- suguaglianze". Così il premier Draghi in un videomessaggio alla Fondazione Guido Carli. "Per realizzare questi obiettivi dob- biamo procedere in modo coerente e 'ordinato',come direbbe Carli. Dobbiamo collaborare e dobbiamo programmare".