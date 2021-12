20.02 Omicron, individuato un caso in Veneto Individuato anche in Veneto un caso di variante Omicron. Si tratta di un 40en- ne vicentino, rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. Vaccinato, era risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro. Poi ha cominciato ad avere alcuni sintomi lie- vi e si è sottoposto a un secondo tam- pone. Questo è risultato positivo, evi- denziando la variante Omicron. Sono stati testati anche la moglie e i due figli dell'uomo. Sono positivi, ma per loro è ancora in corso la sequen- ziazione del virus.