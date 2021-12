17.38 Covid, 15.021 nuovi casi e 43 decessi Sono 15.021 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 16.632 i precedenti, a fronte di 525.108 tamponi processati (-110mila). Il tasso di po- sitività sale dal 2,6% al 2,9%. Calano le vittime, 43 rispetto alle 75 del giorno prima, 134.195 in tutto. Ancora in crescita ricoveri, +169, ed intensive, +4, con 45 ingressi giorna- lieri. 232.000 gli attualmente positi- vi, 8.282 in più. In Lombardia +2.628, Veneto +2.219.