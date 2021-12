19.56 Calcio, Sampdoria-Lazio finisce 1-3 La Lazio ritrova la vittoria in campio- nato con una netta affermazione (1-3) in casa della Sampdoria. Per i blucer- chiati un ko pesante anche in vista del derby con il Genoa di venerdì sera. Gara chiusa nei primi 45': al 7' va a segno Milinkovic-Savic ben servito da Zaccagni; al 17' raddoppia Immobile con un tocco non pulitissimo ancora su pas- saggio di Zaccagni; il tris arriva al 37' ancora con il n.17 che, servito da Milinkovic-Savic, piazza un diagonale vincente. Samp in gol all'89' con Gab- biadini. Rosso a Milinkovic-S. (68').