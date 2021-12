11.57 Omicron, Brusaferro: 11 casi in Italia Al momento in Italia"ci sono 11 sequen- ze confermate di variante Omicron e al- tre in fase di valutazione in più Re- gioni. Si tratta di persone transitate in Sudafrica o contatti stretti di per- sone che vi hanno viaggiato". Così il presidente Iss, Brusaferro, in commis- sione Affari costituzionali del Senato. Sette casi dal cluster in Campania, uno in provincia di Bolzano, uno in Veneto, uno in Sardegna e uno in Calabria. In generale,l'epidemia è in espansione, con l'Rt a 1,2 e un'incidenza in aumen- to a 173 casi ogni 100mila abitanti,