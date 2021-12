17.15 Covid,più casi 15.756 e più decessi 99 In forte crescita la curva pandemica in Italia: sono 15.756 i nuovi contagi, 9.503 i precedenti, con 695mila tamponi processati, più del doppio. Il tasso di positività cala dal 3,1% al 2,27%. 99 i decessi rispetto ai 92 precedenti. Continua la pressione sugli ospedali. 33 ricoveri in più in intensiva con 89 ingressi del giorno; 199 in più nei re- parti ordinari. Veneto +2.960,Lombardia +2.783, Lazio +1.474.