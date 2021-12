08/12/2021 15:51 Vaccini, medici clown per bimbi Lazio 15.51 Vaccini, medici clown per bimbi Lazio Per la vaccinazione dei bambini nel La- zio "avremo appositi hub, oltre 50". Lo dice l'assessore alla Sanità D'Amato,in merito alle somministrazioni nella fa- scia di età 5-11 anni. "Ci sarà un'accoglienza particolare,con medici clown.Verrà anche la Polizia con cavalli e cani". "Ci saranno soprattutto i pediatri, che hanno un ruolo fondamentale nell'avvio di questa campagna", aggiunge. "Qualche dubbio dei genitori è normale e i medi- ci e la scienza devono rispondere".