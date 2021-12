14.15 Sei Regioni sopra soglia in Intensive Cinque Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno superato la soglia di occupazione di posti Covid in terapia intensiva. Trento รจ a 17% (+4% in 24 o- re. Poi Friuli Venezia Giulia (15%),La- zio, Liguria, Marche e Veneto (al 12%). Lo rilevano i dati quotidiani di Age- nas, Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali,aggiornati all'8/12. La soglia del 15% per l'area medica ri- sulta superata da Friuli Venezia Giulia (23%), Valle d'Aosta (22%), Provincia autonoma Bolzano (19%) e Calabria (17%)