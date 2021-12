16.13 Migranti,via libera Ue ad Agenzia asilo Via libera del Consiglio Ue al regola- mento che istituisce una vera e propria agenzia europea per l'asilo. "Questo è un passo importante per co- struire una politica comune sull'asi- lo", sottolinea Hojs, ministro dell'In- terno della Slovenia, Paese presidente di turno dell'Unione. L'Agenzia fornirà "maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, per una una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale",spiega il Consiglio Ue.