14.32 Covid, rifiuta l'intubazione e muore Un No vax è morto in Trentino,dopo aver rifiutato in ospedale di essere intuba- to. Aveva 50 anni. E' una delle 2 vit- time indicate nell'ultimo bollettino della Provincia di Trento. Arrivato in ospedale con insufficienza respiratoria, era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento. Al personale aveva chiesto di non procedere con l'intuba- zione. L'uomo non avrebbe sofferto di altre patologie, a parte il sovrappeso, e con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di rimanere in vita.