16.29 Manovra,Landini:vantaggi a chi ha più "Rispetto le posizioni della Cisl,ma rivendichiamo autonomia di giudizio sui fatti: in questo paese non c'è un sin- dacato unico". Così Bombardieri, Uil, sulle ragioni dello sciopero del 16/12 cui la Cisl non partecipa. "I vantaggi della manovra di Bilancio vanno a quelli che prendono di più, non è uno sciopero ideologico ma una deci- sione di merito",spiega Landini, Cgil. "Non è una decisione che si prende a cuor leggero, i lavoratori ci rimettono soldi",ricorda.Critiche del Pd?"Politi- ca non finga di non vedere i problemi".