19.59 Serie A, Napoli ko in casa con l'Empoli Un rocambolesco gol di Cutrone condanna il Napoli, sconfitto a domicilio 0-1 dall'Empoli. I partenopei scheggiano la traversa con Elmas,Vicario รจ protagoni- sta su Lozano e poi su Di Lorenzo. Al 71',su corner, Anguissa respinge sulla nuca di Cutrone e la palla finisce in rete. Furiosa reazione del Napoli.Peta- gna centra il palo (72') da limite. Vi- cario risolve mischie in area. Il Sassuolo batte 2-1 la Lazio. Ospiti avanti con Zaccagni (7').Palo di Raspa- dori, nella ripresa girano la gara Be- rardi (63') e Raspadori (69').