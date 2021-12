13.20 Occupazione Intensive sale in 8 Regioni Sale in 7 Regioni e nella Pa di Trento l'occupazione nelle terapie intensive di pazienti Covid:Marche 14%,Lazio 12%, Piemonte e Umbria 8%, Campania,Sicilia e Toscana 6%, arriva al 20% nella Pro- vincia autonoma di Trento. Sono i dati del monitoraggio quotidiano Agenas. Restano stabili oltre la soglia del 10% Calabria 11%, Liguria 12%, Bolzano 19%, Friuli 15%, Veneto 13%. In 5 Regioni cresce l'occupazione di posti in reparto: Pa Bolzano 18%, Cala- bria 17%, Pa Trento 16%, Emilia Romagna e Sicilia 11%.