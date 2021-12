10.19 Speranza:"Contro Omicron,bene III dose" Parlando al seminario "La casa come primo luogo di cura", il ministro della Salute ricorda che il Covid resta una sfida attuale: "Lo ricordano i numeri". Incoraggianti i dati sulle prime dosi, 450mila in 15 giorni. "Segnali positivi anche su quelle dei più piccoli.Dobbia- mo fidarci dei nostri pediatri, tra i migliori al mondo", ha detto Speranza. "Le terze dosi sono ancora più impor- tanti -dice- per fronteggiare la va- riante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano". Infine: nel CdM di oggi ulteriori scelte sull'emergenza.