22.12 Agenas:terapie intensive salgono al 10% Il numero dei malati di Covid-19 rico- verati negli ospedali continua a salire e ora raggiunge il 10% nelle terapie intensive a livello nazionale. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). In alcune aree la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive è ancora più alta.E' il caso della pro- vincia di Bolzano dove si raggiunge il 22% (+1% rispetto a ieri). Per quanto riguarda i posti letto occupati nei re- parti ordinari il dato nazionale è fer- mo al 12% di ieri. In Friuli è il 25%.