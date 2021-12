20.25 Anticipo Serie A, Lazio-Genoa 3-1 Riparte la Lazio che nell'anticipo bat- te 3-1 il Genoa all'Olimpico. La squadra di Sarri fa gioco, ma Genoa in controllo. Almeno fino all'errore in uscita della difesa rossobl├╣, palla a Felipe Anderson che serve un cioccola- tino per l'1-0 di Pedro (37'). Nel 2┬░ tempo i liguri di Shevchenko provano ad aumentare i giri, senza impensierire la Lazio che al 75' anzi raddoppia: corner Luis Alberto,imperioso stacco di Acerbi che batte ancora Sirigu per il 2-0. Il tris lo firma Zaccagni (81'). Di Mele- goni il definitivo 3-1 (86').