17.32 Covid, 28.064 nuovi casi e 123 decessi Sono 28.064 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore, 28.632 i precedenti, a fronte di 697.740 tam- poni processati,quasi 30mila in più. Il tasso di positività scende al 4%. Sono invece 123 le vittime, 3 in più in un giorno. In aumento intensive, +30 con 95 in- gressi giornalieri, e ricoveri, +56. La regione con più casi resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+6.119), seguita da Veneto (+4.016).