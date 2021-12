12.08 Covid,Gimbe:Mascherine,ridurre contatti "Bisogna continuare con l'uso delle ma- scherine e ridurre i contatti sociali, con misure come lo smart working. Biso- gna partire dal presupposto fondamenta- le che comanda il virus, la scienza può solo andargli dietro e cercare soluzio- ni". Così il presidente di Gimbe, Car- tabellotta su Radio Cusano Campus. "E' assodato che non abbiamo percentua- li da raggiungere per poter parlare di immunità di gregge, perché il virus continua a circolare anche nei vaccina- ti, soprattutto dopo 5 mesi dalla se- conda dose", ha affermato.