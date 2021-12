17.40 Ospedali, occupazione posti sale al 13% Nei dati dell'agenzia per la Sanità re- gionale, i posti letto in area medica salgono a livello nazionale al 13% e risultano in crescita in 12 Regioni e Province autonome. I numeri più alti in Calabria e Friuli Venezia Giulia (23%),poi Liguria (22%), Provincia di Trento (19%) e Marche (18%). Sopra la soglia del 15% anche la Provincia di Bolzano, al 17%. Il dato cresce ma resta sotto soglia in Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Basi- licata, Toscana e Puglia.