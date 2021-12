18.26 Covid, oltre 30mila casi e 153 decessi In forte crescita la curva pandemica in Italia:sono 30.798 i nuovi casi, 14.441 in più, mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi 851.865 (+500mila). Il tasso di positi- vità scende infatti dal 4,8% al 3,6%. Ancora 153 decessi,137 il giorno prima. In aumento ricoveri,+280, ed intensive, che tornano sopra 1000, con 25 ricoveri in più e 96 ingressi giornalieri. 14.441 in più gli attualmente positivi. Lombardia in netta crescita (+8.292), seguita da Veneto (+4.716).